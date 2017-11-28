Американец получил 500 лет тюрьмы за принуждение девочек к проституции

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Суд штата Колорадо (США) приговорил 31-летнего Брока Франклина к 472 годам тюрьмы за принуждение к занятию проституцией молодых женщин и подростков. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на The Independent.

Уточняется, что американец возглавлял преступную группировку, в которую входили семь человек. С помощью угроз и запугивания они заставляли жертв торговать собой с помощью сети Интернет.

Суд признал Франклина виновным по 30 пунктам, в том числе в торговле людьми, включая несовершеннолетних, и принуждении к занятию проституцией. "Этим решением мы посылаем ясный сигнал всей стране, что не собираемся терпеть такого рода насилие", — цитирует издание слова представителя прокуратуры Колорадо Джанет Дрейк, произнесенные после оглашения приговора.

Ранее тюремные сроки получили четыре участника преступной группировки.

В Международной организации труда уточнили, что в мире свыше 40 миллионов человек стали жертвами торговли людьми. Из них четыре миллиона подвергаются сексуальной эксплуатации, подчеркивает издание.