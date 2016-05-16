Американец попытался ограбить магазин с помощью пакетов из-под чипсов

Фото: russian.rt.com

Мужчина на севере американского штата Калифорния, в районе города Ронерт-Парк, попытался ограбить автомойку с помощью пакета из-под чипсов. Об этом пишет russian.rt.com.

Неудавшийся грабитель подошел к кассиру и положил на прилавок перед ним пустой пакет. Он сказал, что внутри лежит пистолет. Однако кассир разглядел, что в пакете находился лишь кусок картона, после чего позвал на помощь.

Преступник, поняв, что уловка не удалась, сбежал. Сейчас американская полиция продолжает поиски этого мужчины.