Американец в качестве наказания заживо закопал дочь во дворе

Житель американского города Уэйнсберг, штат Пенсильвания заживо закопал свою дочь во дворе в качестве наказания за ложь. Об этом сообщает портал Patch.

О жестоком обращении с ребёнком рассказали представители правозащитной организации. Помимо того, что мужчина закапывал дочь заживо, он также избивал её и душил до потери сознания. Свидетели подтвердили факты жестокого обращения с ребёнком.

Мужчине предъявили обвинения во множественных случаях нападения на человека при отягчающих обстоятельствах, угрозе благополучию ребёнка и безответственном оставлении человека в опасности.

Также его обвинили в незаконном лишении свободы.

Правоохранители поместили мужчину под стражу.