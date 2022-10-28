Американец в качестве наказания заживо закопал дочь во дворе

По словам ребёнка, он часто бил её, а также душил до потери сознания

28 октября 2022, 09:56, Илья Звягинцев

Житель американского города Уэйнсберг, штат Пенсильвания заживо закопал свою дочь во дворе в качестве наказания за ложь. Об этом сообщает портал Patch.

О жестоком обращении с ребёнком рассказали представители правозащитной организации. Помимо того, что мужчина закапывал дочь заживо, он также избивал её и душил до потери сознания. Свидетели подтвердили факты жестокого обращения с ребёнком.

Мужчине предъявили обвинения во множественных случаях нападения на человека при отягчающих обстоятельствах, угрозе благополучию ребёнка и безответственном оставлении человека в опасности.

Также его обвинили в незаконном лишении свободы.

Правоохранители поместили мужчину под стражу.

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