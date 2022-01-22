Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Лос-Анджелесе
Актёр потерял управление над своим джипом и столкнулся с другим авто
22 января 2022, 11:10
Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Лос-Анджелесе, сообщает Mash.
Актёр ехал на внедорожнике Yukon. Он потерял управление и столкнулся с Prius. От столкновения джип перевернулся на бок, в нём сработали подушки безопасности. Шварценеггер не пострадал, однако женщина, управлявшая другой машиной, получила травмы. Её госпитализировали.
Комментарии
Новости партнеров