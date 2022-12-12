Артистка фаер-шоу случайно подожгла себя во время выступления в Тюмени

В Тюмени во время фаер-шоу загорелась одна из артисток. Об этом сообщает URA.ru.

Десятки человек, в том числе и дети, собрались для того, чтобы посмотреть на выступление. В какой-то момент пламя с факела упало на одежду артистки, от чего она загорелась.

Рядом находились молодые люди из спортивного клуба, которые начали тушить огонь снегом.

На месте выступления работала бригада скорой помощи, врачи которой оперативно оказали девушке помощь.

Она получила ожоги первой и второй степени, но от госпитализации отказалась.

Девушка сказала, что чувствует себя хорошо, но сильно испугалась.