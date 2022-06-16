Асфальт полетел в воздух. На Алтае сняли видео взрывающейся от гидроудара дороги

14 июня в Бийске произошла коммунальная авария — во время гидравлических испытаний прорвало трубу, идущую под дорогой на улице Мерлина. Образовалась огромная яма. Момент разлёта асфальта попал в объектив камеры наружного наблюдения, ролик был накануне опубликован в бийских сообществах.

На этом эпичном видео снято, как по дороге в районе бывшей табачной фабрики проезжают несколько машин. И вот под задним колесом одной из них — зелёным внедорожником — ломается асфальт, его огромные куски летят вверх, а снизу появляется чёрная фонтанирующая вода.

Асфальт складывается обратно, вода бьёт вверх. На этом ролик заканчивается. Момент, как в яму попадает катафалк на базе УАЗовской «буханки», на эту запись не попал.

Провал дороги в Бийске / Фото: vk.com/incident_22

Яма образовалась не только на автомобильной дороге, также земля провалилась и под трамвайными путями. Движение на этом участке встало.

Чтобы вернуть движение электротранспорта, городским службам пришлось трудиться больше суток. Всё это время до аварийного участка ходила специальная сцепка трамваев «туда-сюда»: два вагона прицеплялись друг к другу тыльными сторонами и возили пассажиров до ямы и обратно, пишет «Бийский рабочий».

Напомним также алтайским водителям, что 17 июня из-за армейских учений будет дважды перекрыт Чуйский тракт.