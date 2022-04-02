Асфальтовое покрытие промыло в верхней части барнаульского Нагорного парка

Промыв асфальтового покрытия произошёл на верхней террасе Нагорного парка в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии, место было оперативно огорожено сигнальными лентами и ограничено для доступа людей.

В настоящее время специализированными организациями проведено обследование места выхода воды на предмет нарушения системы закрытого водоотвода ливневой канализации. Работы по локализации выхода воды начнутся в воскресенье.

В администрации города также отметили, что МБУ «Благоустройство и озеленение» Барнаула усилена работа по очистке водоприёмных лотков и колодцев ото льда на террасах, а также водопропускных труб на набережную Оби.