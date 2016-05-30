Астахов опроверг информацию об изнасиловании школьницы в Волжском

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Уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел Астахов опроверг информацию о надругательстве над школьницей в Волжском (Волгоградская область) после празднования последнего звонка. Об этом пишет "Российская газета".

"Версия об изнасиловании не подтверждается. Проверка продолжается. Сейчас этим заняты все: КДН, ПДН, СК, губернатор, органы образования", – пишет Павел Астахов в своем Twitter.

По его словам, личность девочки установлена. Школьница из благополучной семьи и отрицает факт надругательства.

Ранее в СМИ появилась информация, что во время празднования последнего звонка одноклассники изнасиловали девушку и выложили фото этого в интернет.