Астахов опроверг информацию об изнасиловании школьницы в Волжском
По словам Астахова, девочка из благополучной семьи, сама она отрицает факт изнасилования
Фото: globallookpress.com
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел Астахов опроверг информацию о надругательстве над школьницей в Волжском (Волгоградская область) после празднования последнего звонка. Об этом пишет "Российская газета".
"Версия об изнасиловании не подтверждается. Проверка продолжается. Сейчас этим заняты все: КДН, ПДН, СК, губернатор, органы образования", – пишет Павел Астахов в своем Twitter.
По его словам, личность девочки установлена. Школьница из благополучной семьи и отрицает факт надругательства.
Ранее в СМИ появилась информация, что во время празднования последнего звонка одноклассники изнасиловали девушку и выложили фото этого в интернет.