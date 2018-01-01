Авиакатастрофа в Коста-Рике стоила жизни кузену бывшего президента страны
Самолет рухнул в лесу и загорелся, на борту было 2 пилота и 10 пассажиров
1 января 2018, 12:15, Артем Кузнецов
При крушении самолёта в Коста-Рике погиб двоюродный брат экс-президента страны Лауры Чинчилья. Об этом написала сама г-жа Чинчилья в своем Twitter, указывает Life.
Происшествие случилось в провинции Гуанакасте в западной части страны. При падении самолёта погибли все 12 человек, находившиеся на борту. Известно, что самолёт упал на территории леса и загорелся. 10 пассажиров — граждан США и два пилота погибли.
Добавим, Лаура Чинчилья была президентом Коста-Рики с 2010 по 2014 годы, став первой в истории страны женщиной - главой государства.
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