Авиакатастрофа в Коста-Рике стоила жизни кузену бывшего президента страны

При крушении самолёта в Коста-Рике погиб двоюродный брат экс-президента страны Лауры Чинчилья. Об этом написала сама г-жа Чинчилья в своем Twitter, указывает Life.

Происшествие случилось в провинции Гуанакасте в западной части страны. При падении самолёта погибли все 12 человек, находившиеся на борту. Известно, что самолёт упал на территории леса и загорелся. 10 пассажиров — граждан США и два пилота погибли.

Добавим, Лаура Чинчилья была президентом Коста-Рики с 2010 по 2014 годы, став первой в истории страны женщиной - главой государства.