Авиакомпания: разбившийся самолет Ан-148 был исправен
В "Саратовских авиалиниях" сообщили, что самолет прошел необходимую проверку
Самолет Ан-148 перед вылетом в Орск прошел необходимую проверку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Саратовские авиалинии".
В компании подчеркнули, что лайнеры проходят проверку перед каждым вылетом. Перед вылетом рейса 6В-703 Москва – Орск 11 февраля 2018 года также была проведена форма техобслуживания, которая не выявила отклонений на воздушном судне.
Также в авиакомпании подчеркнули, что они готовы по первому требованию предоставлять все необходимые документы следователям, чтобы "узнать истинные причины аварии".
Авиакомпания также временно приостановила эксплуатацию Ан-148. Всего в воздушном парке "Саратовских авиалиний" шесть таких самолетов.
Напомним, крушение самолета произошло днем 11 февраля. Воздушное судно направлялось из Москвы в Орск. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Самолет упал через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово.