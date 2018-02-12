Авиакомпания: разбившийся самолет Ан-148 был исправен

Самолет Ан-148 перед вылетом в Орск прошел необходимую проверку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Саратовские авиалинии".

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В компании подчеркнули, что лайнеры проходят проверку перед каждым вылетом. Перед вылетом рейса 6В-703 Москва – Орск 11 февраля 2018 года также была проведена форма техобслуживания, которая не выявила отклонений на воздушном судне.

Также в авиакомпании подчеркнули, что они готовы по первому требованию предоставлять все необходимые документы следователям, чтобы "узнать истинные причины аварии".

Авиакомпания также временно приостановила эксплуатацию Ан-148. Всего в воздушном парке "Саратовских авиалиний" шесть таких самолетов.

Напомним, крушение самолета произошло днем 11 февраля. Воздушное судно направлялось из Москвы в Орск. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Самолет упал через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово.

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