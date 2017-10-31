Австриец на машине с нацистской надписью расстрелял пожилых соседей

Австрийские полицейские разыскивают 66-летнего мужчину, которого подозревают в расстреле его соседей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

Известно, что вооруженный карабином мужчина устроил бойню в коммуне Штиволль около города Грац. Подозреваемый застрелил двух пожилых людей и тяжело ранил 48-летнюю женщину.

Известно, что убитые были соседями австрийца. Свидетели происшествия утверждают, что подозреваемый стрелял из своей машины. На задних дверях его фургона Volkswagen размещена нацистская надпись.