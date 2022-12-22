Автобус с детьми столкнулся с грузовиком по пути в Барнаул

Водитель пассажирского транспорта не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу

22 декабря 2022, 14:11, Илья Звягинцев

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Авария с участием автобуса и грузовика произошла в Искитимском районе Новосибирской области, сообщает «АиФ-Новосибирск».

«Около 10:20 водитель — мужчина 1972 года рождения, управляя автобусом KIA Grandbird, ехал по маршруту Новосибирск — Барнаул и на 83-м километре Чуйского тракта не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в КамАЗ под управлением мужчины 1986 года рождения», — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В результате столкновения пострадали три ребёнка в возрасте 10-11 лет. Их доставили в больницу. Характер травм уточняется.

Всего в момент аварии в салоне автобуса находились 36 пассажиров, 27 из которых — дети.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.