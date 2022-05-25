Автокран раздавил иномарку в Новосибирской области

В Искитиме Новосибирской области упавший автокран расплющил легковушку, сообщает АСТ-54.

Инцидент случился на улице Советской 24 мая. «Мужчина за рулём автокрана на базе грузовика КамАЗ опрокинулся на повороте и завалился на бок, смяв седан Opel Astra», — говорится в сообщении.

Фото: АСТ-54

На кадрах видно, что иномарка получила серьёзные повреждения: машину буквально расплющило и почти вплотную придавило к асфальту.

По словам очевидца, на месте работали спасатели, водителей обоих транспортных средств госпитализировали.

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