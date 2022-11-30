Автоледи пострадала в ДТП на алтайской трассе
Женщина не уступила дорогу на перекрёстке
30 ноября 2022, 15:01, Никита Черников
Автомобилистку с травмами различной степени тяжести госпитализировали в результате ДТП в Усть-Канском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.
Авария случилась 29 ноября в 16:00, когда 51-летняя местная жительница ехала на Toyota Carina со стороны села Тюдрала в сторону райцентра. На перекрёстке сельчанка не уступила дорогу пользующемуся преимуществом в движении автомобилю ГАЗ, которым управлял 40-летний житель Усть-Коксинского района.
В отношении сельчанки завели административное дело по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ («Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрёстков»).
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