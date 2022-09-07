Автоматы и пулемёты. На Алтае ФСБ задержала подпольных оружейников

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с полицией и Росгвардией пресекла в 40 регионах страны деятельность подпольных оружейников. Как сообщает пресс-служба ведомства, остановить деятельность злоумышленников удалось и в Республике Алтай.

Всего за июль-август 2022 года силовики и сотрудники правоохранительных органов задержали более 90 человек, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также закрыли 35 «мастерских» по модернизации и изготовлению боеприпасов.

Всего было изъято 349 единиц огнестрельного оружия — четыре пулемета, 18 автоматов, 171 пистолет, 130 винтовок, 96 выстрелов к гранатометам, 111 артиллерийских снарядов, шесть мин, 223 гранаты и более 41 кг взрывчатых веществ. Кроме того, обнаружено более 46 тысяч патронов.