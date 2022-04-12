Автомобиль «Нива» столкнулся с мотоциклом «Урал» в Первомайском районе

11 апреля мотоцикл «Урал» столкнулся с «Нивой» в Первомайском районе Алтайского края. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Инцидент произошёл в селе Боровиха. 64-летний водитель «Нивы» поворачивал налево и столкнулся с мотоциклом, который ехал во встречном направлении.

В результате столкновения 40-летний водитель «Урала» получил различные травмы. Мужчину госпитализировали в барнаульскую больницу.

Полиция проводит проверку по данному происшествию.

Ранее сообщалось, что в Барнауле женщина сбила 13-летнюю девочку на регулируемом пешеходном переходе.