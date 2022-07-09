Автомобиль перевернулся на крышу после аварии на алтайской трассе

Авария с последующим опрокидыванием автомобиля произошла на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Вкурсе22».

Инцидент произошел на трассе Барнаул — Павловск. Белая иномарка после аварии оказалась на крыше.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На месте работали представители спецслужб.

Ранее сообщалось, что ДТП со смертельным исходом произошло в Первомайском районе Алтайского края.

Авария случилась 6 июля в 19:45 на 13-м километре трассы Фирсово — Бобровка.

По данным полиции, 44-летний водитель Renault Logan, не имеющий прав, ехал в сторону Барнаула, но по пути выскочил на «встречку» и столкнулся с Mitsubishi Outlander под управлением 58-летней женщины.