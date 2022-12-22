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Автомобиль сбил молодого барнаульца на пешеходном переходе

Пострадавшему оказали медицинскую помощь

22 декабря 2022, 16:33

В Барнауле на улице Северо-Западной возле дома № 22 автомобиль наехал на пешехода, сообщает «Инцидент Барнаул».

«35-летний мужчина за рулём Toyota Avensis допустил наезд на 20-летнего человека, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Пострадавший получил травмы — ему оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

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