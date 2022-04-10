Автомобиль сгорел в барнаульском дворе минувшей ночью

Ночью 10 апреля в Барнауле во дворе многоэтажного дома на улице Антона Петрова, 247, загорелся автомобиль. Согласно видеозаписи, опубликованной в сообществе Barnaul22, в результате ЧП пострадал новый автомобиль Nissan Teana.

Жительница дома рассказала, что, увидев пожар, соседи с первого этажа стали наливать вёдра с водой и потушили возгорание. Уже через десять минут на место прибыли пожарные, которые окончательно ликвидировали огонь.