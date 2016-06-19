Автомобиль врезался в похоронную процессию жертвы стрельбы в Орландо

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Автомобиль врезался в похоронный кортеж одной из жертв стрельбы в гей-клубе в Орландо (штат Флорида, США). Инцидент произошел в субботу, 18 июня, передает "Лента.ру" со ссылкой на ABC News.

Траурную процессию, которая направлялась от церкви к месту захоронения в городе Киссимми, расположенном в 32 км от Орландо, сопровождали полицейские. В определенный момент в кортеж въехала машина, за рулем которой находилась женщина. Агентство Reuters сообщило о том, что ранения получили двое полисмена, которые передвигались на мотоциклах.

Пострадавших госпитализировали, медики оценивают их состояние как стабильное. Виновница ДТП не получила травм, но попросила доставить ее в больницу для обследования.

В данный момент решается вопрос о предъявлении водителю автомобиля обвинений.

Напомним, нападение на гей-клуб произошло в ночь на 12 июня. Его совершил сын выходцев из Афганистана Омар Матин. Преступник, вооруженный винтовкой и пистолетом, расстрелял посетителей клуба, а затем забаррикадировался в здании с заложниками. Через несколько часов мужчину ликвидировали. В результате произошедшего погибли 50 человек, в том числе и сам преступник, еще 53 получили ранения.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).