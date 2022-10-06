Автомобиль загорелся на парковке у барнаульского торгового центра

В Барнауле утром 6 октября на парковке ТРЦ «Волна» на улице Власихинской загорелся автомобиль. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, площадь пожара составила четыре квадратных метра.

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет, причины воспламенения уточняются.

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Происшествия Пассажирский автобус маршрута № 35 загорелся в Барнауле

Напомним, утром 5 октября схожий инцидент произошёл с автобусом маршрута № 35, который загорелся, когда ехал мимо остановки «Крытый рынок».

Пассажиры самостоятельно покинули транспортное средство — огонь пытались потушить двумя огнетушителями, но безуспешно. Чуть позднее на место прибыли пожарные, которые быстро ликвидировали возгорание.