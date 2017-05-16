Автомобилист протаранил мужчин на улице Якутска, чтобы разнять драку

Фото: youtube.com

Водитель Toyota Probox врезался в толпу хулиганов в Якутске, чтобы разнять драку. Видеозапись произошедшего была опубликована в сети, пишет Life.

Уточняется, что инцидент произошел в районе улицы Курашова. На записи видно, как четверо молодых людей избивают пятого. В определенный момент дерущихся сбивает подъехавшая на место иномарка.

После этого автомобилист выходит из салона на помощь молодому человеку, а участники драки, испугавшись действий водителя, убегают.

В ролике видно, что удар машины был небольшой силы. Хулиганы быстро поднялись на ноги и поспешили убраться с улицы.

Данных о том, что стало причиной драки, а также точных сведений о дате съемки инцидента пока нет.