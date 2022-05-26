Автора книги «Как убить своего мужа» отправили в тюрьму за убийство мужа

Автор книги «Как убить своего мужа» Нэнси Крэмптон Брофи отправилась в тюрьму за убийство своего мужа. Об этом сообщает The Daily Beast.

Мужчина погиб в 2018 году от двух огнестрельных ранений в грудь.

Нэнси Крэмптон Брофи на суде заявляла, что её не было дома в то время, когда мужа убили, однако записи с камер видеонаблюдения показали, что именно в это время она подъезжала к дому и уезжала из него.

Также отмечается, что в интернете женщина искала информацию об оружии, которое невозможно отследить.

Спустя четыре года суд признал женщину виновной в убийстве мужа ради получения страховки.