Автора книги «Как убить своего мужа» отправили в тюрьму за убийство мужа
Женщина дважды выстрелила в супруга, но на суде утверждала, что в момент его смерти её не было дома
26 мая 2022, 18:19, Илья Звягинцев
Автор книги «Как убить своего мужа» Нэнси Крэмптон Брофи отправилась в тюрьму за убийство своего мужа. Об этом сообщает The Daily Beast.
Мужчина погиб в 2018 году от двух огнестрельных ранений в грудь.
Нэнси Крэмптон Брофи на суде заявляла, что её не было дома в то время, когда мужа убили, однако записи с камер видеонаблюдения показали, что именно в это время она подъезжала к дому и уезжала из него.
Также отмечается, что в интернете женщина искала информацию об оружии, которое невозможно отследить.
Спустя четыре года суд признал женщину виновной в убийстве мужа ради получения страховки.
Ревнивый россиянин поджег жену и тещу, а после этого попытался списать все на несчастный случай
Комментарии
Новости партнеров