Банда подростков украла печь и сдала её на металлолом в Алтайском крае

В начале мая 2022 года в одном из сёл Михайловского района неизвестные похитили металл с территории домовладения местной жительницы. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, в ходе оперативных мероприятий выяснилось, что к краже причастны двое подростков 15-ти и 16-ти лет, а также несовершеннолетний, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности.

По данным следствия, подростки проникли в пристройку дома и вытащили оттуда металлическую печь, несколько труб и сетку-рабицу. Похищенное подозреваемые сдали в пункт приёма металла, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище»).