Банду экстрасенсов осудили за мошенничества в Новосибирске

Накануне состоялся судебный процесс по делу преступного сообщества, специализирующегося на обмане доверчивых граждан под видом экстрасенсорной помощи и продаже БАДов, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Как установлено судом и следствием, местный житель организовал и возглавил банду, в которую входили восемь преступных групп по иерархии последовательного подчинения.

Они входили в доверие к пожилым гражданам под видом экстрасенсов либо распространителей чудодейственных лекарств.

Лжецелители использовали несколько схем обмана. Одним они сообщали о смертельной болезни, которую может вылечить только одно лекарство.

Другим же они рассказывали об участии в экспериментальном лечении, которое поможет науке, и к тому же якобы за это все потраченные на чудо-таблетки деньги возместят.

В результате с 2009 по 2013 год жертвами банды стали 53 человека. В общей сложности им нанесен ущерб в размере 70 млн рублей.

Главного мошенника суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Еще 12 его соучастников получили от 2 до 7 лет колонии.