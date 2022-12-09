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Барнаульца осудили за хищение из ресторана

Мужчина дождался момента, когда за его действиями никто не наблюдал

9 декабря 2022, 10:16

В Барнауле мужчину осудили за хищение дорогостоящего имущества в ресторане, сообщает прокуратура Алтайского края.

«Мужчина, находясь в ресторане, воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдает, и похитил дорогостоящие элементы декора зала, после чего скрылся», — рассказали в ведомстве.

Барнаульцу назначили наказание в виде лишения свободы условно.

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