Барнаульца осудят за продажу телефонной зарядки со скрытой камерой
Использование таких устройств нарушает конституционные права и свободы человека и гражданина
28 июля 2022, 16:24, Илья Звягинцев
31-летний житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в продаже средства, предназначенного для незаконного получения информации. Об этом сообщили в региональном СК.
По данным следствия, в мае 2022 года мужчина продал зарядное устройство, при помощи которого можно записывать видео и звук.
«Данное устройство относится к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, а его использование нарушает конституционные права и свободы человека и гражданина», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Расследование уголовного дела продолжается.
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