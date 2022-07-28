Барнаульца осудят за продажу телефонной зарядки со скрытой камерой

31-летний житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в продаже средства, предназначенного для незаконного получения информации. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия, в мае 2022 года мужчина продал зарядное устройство, при помощи которого можно записывать видео и звук.

«Данное устройство относится к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, а его использование нарушает конституционные права и свободы человека и гражданина», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.