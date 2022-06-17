Барнаульца задержали за сексуальные домогательства к восьмилетней подружке внучки

В посёлке Южном был задержан местный житель, которого подозревают по «педофильской» 134 статье Уголовного кодекса, сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

По данным источника канала в правоохранительных органах, 15 июня в гости к дедушке зашла внучка со своей восьмилетней подружкой. Мужчина завлёк гостью в другую комнату и там якобы совершил с ней развратные действия.

Девочка не придала этому значения, но вечером рассказала дома родителям. Те сообщили о произошедшем в полицию. В настоящее время подозреваемый задержан.