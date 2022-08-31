Барнаульцев, избивших «педофила» на Рождество, отправили за решётку

В Барнауле вынесли приговор двум жителям за избиение мужчины, которого они приняли за педофила, пишет «КП-Барнаул».

Инцидент произошёл 7 января 2021 года. Двое барнаульцев распивали спиртное, когда одному из них в соцсети написал неизвестный 40-летний мужчина и предложил познакомиться «поближе».

«На фото 25-летний осуждённый выглядел слишком молодо, поэтому подвыпившие друзья решили, что незнакомец является педофилом, раз заинтересовался столь молодым юношей, и стали с ним активно переписываться и настаивать на свидании», — отмечает издание.

Встреча завершилась избиением потерпевшего по голове, телу, рукам и ногам. Мужчин остановили люди, которые вышли из бара неподалёку.

«Травмы были очень серьёзными, лицо стало практически неузнаваемым», — рассказал источник издания.

Барнаульцев обвинили в «причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц». Один из товарищей признал свою вину — его лишили свободы на три года шесть месяцев, а второй не признал — он получил четыре года. Обоих отправили в колонию строгого режима.

Кроме того, барнаульцев обязали компенсировать потерпевшему потерю здоровья. Признавший вину должен выплатить 285 тысяч рублей, а не признавший — 365 тысяч рублей.