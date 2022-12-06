Барнаульцу, избившему инвалида возле ТЦ, грозит до пяти лет лишения свободы

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, избившего инвалида за замечание по поводу грубого обращения с ребёнком, сообщает региональный СК.

Напомним, инцидент произошёл вечером 12 ноября возле торгового центра «Первомайский» на проспекте Красноармейском. 34-летний мужчина грубо обращался со своим несовершеннолетним сыном. Проезжавший на велосипеде 50-летний местный житель, у которого, как после выяснилось, не было ноги, сделал замечание, что разозлило мужчину, — он начал оскорблять оппонента, повалил на землю и нанёс несколько ударов по лицу. Кроме того, угрожал убийством.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал и раскаялся. Следователем его действия квалифицированы как угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. Материалы по ненадлежащему воспитанию несовершеннолетнего и побоям направлены в органы внутренних дел для привлечения мужчины к административной ответственности», — рассказали в СК.

Уголовное дело направили в суд. Барнаульцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мужчина рассказал, что не считает себя зачинщиком конфликта, поскольку инвалид первым его толкнул.