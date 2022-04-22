Барнаульцу не хватило выпивки и он вышел за ней в окно 10-го этажа

В Барнауле мужчина выпал из окна 10-го этажа и остался жив. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

По предварительным данным, горожанин вместе со своей спутницей распивали спиртное, однако в какой-то момент алкоголь закончился. Женщина решила, что им достаточно, и не хотела выпускать возлюбленного за добавкой.

Она ушла в ванную, а когда вернулась, увидела раскрытое окно и своего собутыльника, лежащего на улице. Оказалось, что мужчина решил спуститься к магазину другим, не самым безопасным способом.

Новости

Прочее Из окна детского сада в Горно-Алтайске выпал трехлетний мальчик

Вместо пары лишних рюмок барнаулец получил закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом позвоночника. Сейчас он находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина выпал из окна 26-го этажа и выжил. Прохожие до приезда медиков накрыли его одеялом, чтобы он не замёрз.