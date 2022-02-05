Барнаульцы пожаловались на опасный неосвещенный переход рядом со школой

Родители учеников, которые учатся в школе № 137 в Барнауле на улице Шумакова, 78, бьют тревогу из-за плохой видимости на пешеходном переходе, ведущем к образовательному учреждению. Об этом сообщает “Чёрное и Белое Барнаул”.

По словам барнаульцев, ранее на данном на пешеходном переходе установили “гирлянду” из дорожных знаков, которая мешает видимости. Кроме того, утверждают родители, участок плохо освещён. “Дети идут в темень по дороге при плотном движении”, — говорят жители.

В посте также отмечается, что пришёл ответ из прокуратуры по письму родителей учеников местных кварталов с просьбой проверить безопасность зебр на школьных маршрутах. Сообщается, что выявлено 20 нарушений на Шумакова, Лазурной и Взлётной, в том числе отсутствие освещения.