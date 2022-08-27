Барнаулец брал со знакомых деньги за «помощь» в получении водительских прав

В Барнауле полицейские задержали 22-летнего молодого человека, который похитил от шести жителей краевой столицы деньги за «помощь» в получении водительского удостоверения. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, потерпевшие передавали злоумышленнику от 40 до 80 тысяч рублей — суммарно набралось 289 тысяч рублей.

Барнаулец обещал своим знакомым помощь в сдаче экзамена на получение водительского удостоверения. После оплаты он называл дату и время, однако переносил их под различными предлогами — на самом деле барнаулец никому не помогал, а лишь тратил чужие деньги на личные нужды. Через некоторое время он и вовсе переставал отвечать и менял номер.

Сотрудники уголовного розыска накануне смогли задержать подозреваемого. Изъяты ноутбук и сотовый телефон. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.