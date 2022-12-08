Барнаулец из мести закидал камнями не тот автомобиль

В Алтайском крае ранее судимый мужчина камнями нанёс автомобилю ущерб на 100 тысяч рублей, сообщает региональное управление юстиции.

«Житель Барнаула увидел автомобиль во дворе своего дома и решил, что он принадлежит знакомому, который задолжал ему денег. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина из мести закидал автомобиль камнями. Он был так зол, что совершил более 10 бросков, причинив материальный ущерб владельцу авто в размере 103 080 рублей», — рассказали в ведомстве.