Барнаулец избил жену и попытался откупиться от прибывших полицейских 10 тысячами рублей

В Барнауле суд признал виновным местного жителя в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

Как сообщили в пресс-службе краевого СК, следствие и суд установили, что в 2021 году полицейские приехали на вызов в один из домов города, в котором мужчина избивал жену. Стражи порядка для выяснения обстоятельств и составления протокола об административном нарушении проводили его в служебное авто.

«Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения с целью избежать административной ответственности, попытался дать взятку должностному лицу в размере 10 тысяч рублей. Однако не смог довести свой преступный умысел до конца в связи с отказом сотрудника полиции принять деньги», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины после этого завели уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей.

Суд в итоге признал барнаульца виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на шесть месяцев.