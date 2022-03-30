Барнаулец на глазах у росгвардейцев проглотил золотое кольцо

В Барнауле сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который избил и ограбил знакомую. Добычей нападавшего стало золотое кольцо, сообщает пресс-служба ведомства.

В вечернее время экипаж во время патрулирования получил сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в продуктовом магазине на улице Гущина. Прибывшие на место росгвардейцы застали там 48-летнего мужчину, который избивал женщину скалкой. Его быстро усмирили и задержали.

«Выяснилось, что участники потасовки недавно познакомились на вечеринке, которая проходила в одной из квартир соседней многоэтажки. В ходе возникшей ссоры мужчина силой отобрал у своей новой знакомой золотое кольцо, а попытка женщины вернуть ювелирное украшение переросла в драку. Спасаясь от побоев, потерпевшая побежала за помощью в расположенный рядом с жилым домом продуктовый магазин, а её обидчик бросился следом», — говорится в сообщении.

Однако при появлении в магазине росгвардейцев подозреваемый, испугавшись ответственности, решил избавиться от улики и проглотил кольцо. Сотрудники вневедомственной охраны доставили задержанного в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.