Барнаулец нанял эвакуатор для того, чтобы угнать машину знакомого
Владелец автомобиля сидит в тюрьме, а машина долгое время просто стояла на улице
23 ноября 2022, 11:52, Илья Звягинцев
Жительница Барнаула обратилась в полицию и рассказала о том, что неизвестный угнал автомобиль её брата. Оказалось, что в деле замешан знакомый мужчины.
Владелец автомобиля уже некоторое время находится в местах лишения свободы, а машина просто стояла на улице.
Соседка женщины рассказала ей, что видела, как иномарку увозят на эвакуаторе.
Правоохранители установили личность угонщика. Им оказался 36-летний барнаулец, который был знаком с владельцем транспортного средства.
Как отметили в пресс-службе регионального МВД, мужчина нанял эвакуатор, для того чтобы перевезти автомобиль.
Позднее машину полицейские нашли в частично разобранном виде.
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