Барнаулец нанял эвакуатор для того, чтобы угнать машину знакомого

Жительница Барнаула обратилась в полицию и рассказала о том, что неизвестный угнал автомобиль её брата. Оказалось, что в деле замешан знакомый мужчины.

Владелец автомобиля уже некоторое время находится в местах лишения свободы, а машина просто стояла на улице.

Соседка женщины рассказала ей, что видела, как иномарку увозят на эвакуаторе.

Правоохранители установили личность угонщика. Им оказался 36-летний барнаулец, который был знаком с владельцем транспортного средства.

Как отметили в пресс-службе регионального МВД, мужчина нанял эвакуатор, для того чтобы перевезти автомобиль.

Позднее машину полицейские нашли в частично разобранном виде.