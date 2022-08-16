Барнаулец нашёл в беседке банковскую карту и всю ночь рассчитывался в кафе на турбазе
Мужчина потратил все деньги на карте и выбросил её
16 августа 2022, 14:48
В Алтайском крае оперативно раскрыли кражу денег с банковской карты, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратился мужчина, который отдыхал на одной из турбаз в Алтайском районе.
«Забыл банковскую карту в беседке, где проводил время с друзьями, и только утром обнаружил пропажу. Проверив баланс, он увидел, что его средствами кто-то воспользовался», — рассказали в ведомстве.
Правоохранители задержали ранее судимого 29-летнего жителя Барнаула. Мужчина нашёл потерянную карту и всю ночь рассчитывался ею в кафе, а когда потратил все деньги, выбросил.
Барнаульцу грозит до шести лет лишения свободы за «кражу с банковского счёта».
Ранее другой житель Алтая потерял банковскую карту, когда заправлялся, а потом читал сообщения, как кто-то заправлялся.
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