Барнаулец нашёл в беседке банковскую карту и всю ночь рассчитывался в кафе на турбазе

В Алтайском крае оперативно раскрыли кражу денег с банковской карты, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился мужчина, который отдыхал на одной из турбаз в Алтайском районе.

«Забыл банковскую карту в беседке, где проводил время с друзьями, и только утром обнаружил пропажу. Проверив баланс, он увидел, что его средствами кто-то воспользовался», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители задержали ранее судимого 29-летнего жителя Барнаула. Мужчина нашёл потерянную карту и всю ночь рассчитывался ею в кафе, а когда потратил все деньги, выбросил.

Барнаульцу грозит до шести лет лишения свободы за «кражу с банковского счёта».

Ранее другой житель Алтая потерял банковскую карту, когда заправлялся, а потом читал сообщения, как кто-то заправлялся.