Барнаулец получил более 21 года заключения за убийство полицейского

Житель Барнаула приговорён к 21 году и 3 месяцам лишения свободы за убийство полицейского при исполнении служебных обязанностей. Первые пять лет он проведёт в тюрьме, а затем переместится в исправительную колонию строгого режима, сообщает прокуратура Алтайского края.

14 июля 2021 года участковый по Ленинскому району Барнаула прибыл к мужчине, чтобы вручить ему повестку о вызове к следователю. С ним собирались выполнить следственные действия, поскольку мужчина привлекался к уголовной ответственности за фальсификацию доказательств по гражданскому делу.

Барнаулец открыл огонь по полицейскому и попал ему в голову. Участковый скончался на месте. После этого преступник сжёг транспортное средство.