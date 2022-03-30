Барнаулец получил почти 10 лет колонии за убийство знакомого

45-летнего жителя Барнаула признали виновным в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в июне 2021 года горожанин проживал в доме приятеля. В первых числах июля между мужчинами возник конфликт, в результате которого квартирант убил хозяина дома, ударив его ножом не менее 15 раз.

«Суд <...> признал подсудимого виновным <...> и назначил наказание в виде лишения свободы на срок девять лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении.

Ранее житель Алтайского края получил восемь лет колонии за попытку сжечь жену и маленькую дочь.