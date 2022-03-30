Барнаулец получил реальный срок за повторную пьяную езду
Мужчина уже не впервые попадался полицейским в нетрезвом виде
30 марта 2022, 13:53, Никита Черников
Житель Барнаула получил реальный срок за вождение в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее мужчину уже судили за аналогичное преступление и наказали его обязательными работами. В судебном заседании также установлено, что виновный страдает синдромом зависимости от стимуляторов.
После повторного нарушения суд согласился с прокуратурой, утверждавшей о мягкости изначального наказания, и приговорил горожанина к одному году колонии-поселения, а также запретил управлять транспортом в течение трёх лет и одного месяца.
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