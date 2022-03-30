Барнаулец получил реальный срок за повторную пьяную езду

Житель Барнаула получил реальный срок за вождение в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее мужчину уже судили за аналогичное преступление и наказали его обязательными работами. В судебном заседании также установлено, что виновный страдает синдромом зависимости от стимуляторов.

После повторного нарушения суд согласился с прокуратурой, утверждавшей о мягкости изначального наказания, и приговорил горожанина к одному году колонии-поселения, а также запретил управлять транспортом в течение трёх лет и одного месяца.