Барнаулец получил шесть лет колонии за покушение на убийство горожанина, который не пускал его в подъезд

В Барнауле суд признал виновным местного жителя в покушении на убийство мужчины, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Февральским вечером пьяный 43-летний горожанин подошёл к подъезду одного из домов, чтобы попасть в квартиру. Однако вышедший из подъезда мужчина специально перегородил ему вход.

«Злоумышленник, недовольный поведением мужчины, вступил с ним в словесный конфликт, после чего нанёс ему не менее семи ножевых ранений в грудную клетку и живот», — говорится в сообщении.

Нападавшему при этом не удалось убить 50-летнего мужчину: он был в плотной верхней одежде и смог выбить нож из рук злоумышленника. Кроме того, в дальнейшем ему вовремя оказали медпомощь.

Во время предварительного следствия барнаулец признал вину лишь частично: он утверждал, что не имел умысла на убийство.

«Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — добавили в ведомстве.

Ранее в Горном Алтае заключили под стражу мужчину, который проломил голову трёхлетней девочке.