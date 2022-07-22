Барнаулец попытался передать в колонию наркотики при помощи зубной пасты

Житель Барнаула попытался передать наркотики в колонию при помощи зубной пасты. Об этом рассказали в ГУФСИН по Свердловской области.

Посылку мужчина направил в тавдинскую колонию ИК-26.

«В трех тюбиках зубной пасты „Абсолют“ были обнаружены и изъяты 35 свертков с таблетками желтого цвета, предположительно являющимися наркотическим средством, а также в тюбике мази „Ацикловир“ 2 SIM-карты и картридер», — сказано в сообщении.

Отмечается, что посылка с запрещенными предметами была направлена для заключенного, которого приговорили к 10 годам лишения свободы за продажу и хранение наркотиков.