Барнаулец пытался сделать «харакири» из-за упавшей на пол курицы с картошкой

В Барнауле пьяный мужчина ударил себя ножом в живот на семейном празднике, сообщает Mash Siberia.

Семья праздновала день рождения племянницы. 38-летний отец четверых детей пришёл домой в состоянии алкогольного опьянения.

По торжественному случаю 32-летняя супруга приготовила курицу с картофелем. Однако блюдо уронила на пол, когда доставала из духовки.

«Крики, скандал, претензии — мужчина высказал всё, что накипело. Женщина не хотела его слушать и собиралась уйти», — отметили в паблике.

Барнаулец в порыве ярости схватил нож и ударил себя. После этого скорая доставила мужчину в медучреждение, где его прооперировали. Сейчас он идёт на поправку.

Ранее в Барнауле вначале жена ударила мужа ножом в живот, а потом муж ударил жену ножом в спину.