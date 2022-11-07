Барнаулец пытался сделать «харакири» из-за упавшей на пол курицы с картошкой
Супруга уронила приготовленное на праздник блюдо, когда доставала из духовки
В Барнауле пьяный мужчина ударил себя ножом в живот на семейном празднике, сообщает Mash Siberia.
Семья праздновала день рождения племянницы. 38-летний отец четверых детей пришёл домой в состоянии алкогольного опьянения.
По торжественному случаю 32-летняя супруга приготовила курицу с картофелем. Однако блюдо уронила на пол, когда доставала из духовки.
«Крики, скандал, претензии — мужчина высказал всё, что накипело. Женщина не хотела его слушать и собиралась уйти», — отметили в паблике.
Барнаулец в порыве ярости схватил нож и ударил себя. После этого скорая доставила мужчину в медучреждение, где его прооперировали. Сейчас он идёт на поправку.
Ранее в Барнауле вначале жена ударила мужа ножом в живот, а потом муж ударил жену ножом в спину.