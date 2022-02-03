Барнаулец с разводным ключом напал на видеодомофон

Неизвестному жителю Барнаула чем-то не угодил видеодомофон по адресу 65 лет Победы 10 (ЖК “Крылья 2”). Вооружившись разводным ключом, он начал наносить по стражу подъезда удары, сообщает “Инцидент Барнаул”.

Камера также зафиксировала ещё одного мужчину, который ходил рядом с крушителем домофона, однако не пытался его остановить. Неизвестно, был ли это случайный прохожий или друг нападавшего.

Ранее в Барнауле рецидивист ограбил магазин на глазах у покупателей.