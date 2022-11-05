Барнаулец стал свидетелем межнационального конфликта под окнами своего дома

В Барнауле под окнами многоэтажки произошла потасовка. Об этом очевидец рассказал в сообществе «Инцидент Барнаул».

Конфликт представителей разных национальностей возник в ночь с 4 на 5 ноября. Двое мужчин, судя по всему, что-то не поделили на дороге.

Под окнами дома по адресу Взлётная, 81, они начали спорить, а через некоторое время их спор перерос в борьбу. В ходе конфликта один из них угрожал оппоненту стрельбой.

Толпа людей, которая собралась вокруг мужчин, смогла разнять их и развести по разным сторонам. Благодаря усилиям разнимающих удалось обойтись без серьёзных последствий.