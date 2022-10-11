Барнаулец, у которого козла покусала собака, сломал нос хозяину зверя
Мужчина вместе с собакой пришёл в гости к знакомому, проживающему с козлом на одной территории
11 октября 2022, 13:01
В Барнауле двое мужчин подрались из-за необдуманных действий собаки, сообщает Unusual Crimes Barnaul.
С жалобой в полицию вечером 23 сентября обратился 35-летний барнаулец с медицинскими документами и заявлением о причинении вреда его здоровью — сломали нос.
«Виновника нашли незамедлительно — им оказался 41-летний товарищ пострадавшего», — рассказали в паблике.
Как выяснилось, мужчина вместе с собакой пришёл в гости к знакомому. Там пёс укусил за ногу козла, принадлежащего хозяину дома. Это и стало причиной конфликта.
Ранее в Рубцовске собака напала на ребёнка во время урока физкультуры в школе.
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