Барнаулец, у которого козла покусала собака, сломал нос хозяину зверя

В Барнауле двое мужчин подрались из-за необдуманных действий собаки, сообщает Unusual Crimes Barnaul.

С жалобой в полицию вечером 23 сентября обратился 35-летний барнаулец с медицинскими документами и заявлением о причинении вреда его здоровью — сломали нос.

«Виновника нашли незамедлительно — им оказался 41-летний товарищ пострадавшего», — рассказали в паблике.

Как выяснилось, мужчина вместе с собакой пришёл в гости к знакомому. Там пёс укусил за ногу козла, принадлежащего хозяину дома. Это и стало причиной конфликта.

Ранее в Рубцовске собака напала на ребёнка во время урока физкультуры в школе.