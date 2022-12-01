Барнаулец взял в кредит более 1 млн рублей, чтобы аннулировать кредит

В Алтайском крае мошенники с помощью старой схемы обхитрили мужчину, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился 57-летний житель Барнаула, которому позвонил неизвестный человек, представился сотрудником банка и похитил деньги.

«Злоумышленник заявил, что на имя мужчины оформили заявку на кредит. Как утверждал незнакомец, аннулировать кредит возможно, только взяв в банке настоящий заём на большую сумму — более миллиона рублей», — рассказали в ведомстве.

Барнаулец оформил кредит на указанную сумму и перечислил на продиктованный счёт. Незнакомец заверил, что все деньги вернутся в ближайшее время, однако этого не произошло. Лишь тогда мужчина понял, что его обманул мошенник.

Правоохранители в очередной раз попросили жителей края проявлять бдительность, не сообщать по телефону неизвестным лицам свои персональные данные, сведения о своих счетах, реквизиты банковских карт, пароли и коды подтверждения, поступающие в SMS-сообщениях.