Барнаулец захотел более близких отношений с новой подругой и получил нож в спину

Жительницу Барнаула признали виновной в убийстве знакомого, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия и суда, 18 апреля горожанка познакомилась в общественном транспорте с 37-летним мужчиной. Барнаулец пригласил женщину к себе домой, где они начали пить.

«После того как мужчина захотел более близкого продолжения отношений, обвиняемая ножом ударила его в спину, причинив смертельное ранение, от которого потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали в СК.

Суд приговорил 35-летнюю горожанку к восьми годам колонии общего режима. Отмечается также, что ранее женщину уже неоднократно судили за кражи и преступления против личности.

Ранее сообщалось, что в Барнауле жена ударила мужа ножом в живот, а потом муж ударил жену ножом в спину.