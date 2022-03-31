Барнаульская пенсионерка отдала 50 тысяч рублей за замену розеток в квартире

Барнаульская пенсионерка стала жертвой электрика-злоумышленника. За четыре выключателя, семь розеток и три предохранителя 80-летняя женщина заплатила 50 тысяч рублей, сообщают «Вести Алтай».

Мужчина пришёл в дом пенсионерки по вызову и представился сотрудником частной компании. Он заявил, что оборудование нужно ремонтировать и заключил с женщиной договор.

Дочь, которая пришла к пенсионерке после, поняла, что её мать обманули. Горожанки обратились в полицию, электрика задержали, но вернуть деньги не получилось.

«Показали мне в полиции бумагу, там написано, какое количество он ей чего сделал, внизу её рукой написано: „Претензий не имею“, и её подпись. Мы пытались договориться в полицейском участке. Я просила, чтобы он вернул мне 40 тысяч. Потому что я по самому максимуму оценила стоимость розеток и работу», — рассказала женщина.

По её словам, после того как удалось достичь договорённости, электрик перестал выходить на связь, а его фирма оказалась ликвидирована.